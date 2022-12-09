Фернанду Сантуш оконфузился на пресс-конференции перед матчем с Марокко на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарий в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира-2022 в Катаре против национальной команды Марокко.

«Я знаю многих марокканских игроков, в основном потому, что некоторые из них играют в Греции, в клубах, за которыми я слежу», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Отметим, что ни один из марокканских игроков не играет в чемпионате Греции.

Напомним, встреча между соперниками состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Аргентины Факундо Тельо. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.