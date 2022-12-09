Агент Лунева заявил, что его клиент может продолжить карьеру в Англии или Шотландии

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунева, рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в Англии или Шотландии.

«Есть договоренность о выдаче авторизации на британское направление одному агентству, документы на подготовке - будут рассматриваться Англия, включая Чемпионшип, Шотландия», - приводит слова менеджера «РБ-Спорт».

Напомним, что голкипер перебрался в стан немецкого клуба из петербургского «Зенита» в июле 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду всего лишь три матча.

Действующее соглашение игрока с «аптекарями» рассчитано до лета 2023-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.