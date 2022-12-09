Хакими и Агер пропустили тренировку сборной Марокко перед матчем с Португалией на ЧМ-2022

Защитники сборной Марокко Ашраф Хакими и Найеф Агер пропустили тренировку национальной команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2022 в Катаре против Португалии.

Отмечается, что повреждение Хакими не носит серьезного характера, а вот участие Агера в предстоящей игре находится под вопросом.

Напомним, встреча между соперниками состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Аргентины Факундо Тельо. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.