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Хакими и Агер пропустили тренировку сборной Марокко перед матчем с Португалией на ЧМ-2022

У футболистов обнаружены повреждения.
09 декабря 2022 20:20

Защитники сборной Марокко Ашраф Хакими и Найеф Агер пропустили тренировку национальной команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2022 в Катаре против Португалии.

Отмечается, что повреждение Хакими не носит серьезного характера, а вот участие Агера в предстоящей игре находится под вопросом.

Напомним, встреча между соперниками состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Аргентины Факундо Тельо. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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