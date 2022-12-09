В сборной Португалии возмущены поведением Роналду, пригласившего на ЧМ-2022 своего менеджера

Футболисты сборной Португалии выразили свое недовольство тем, что Криштиану Роналду разрешили пригласить своего менеджера на ЧМ-2022.

По информации зарубежной прессы, особое недовольство у игроков вызвал тот факт, что Рикарду Регуфе (так зовут представителя Роналду) всегда сопровождает своего клиента, заходя даже в те зоны, где разрешается находиться только футболистам.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Криштиану грозился покинуть расположение национальной команды в связи с непопаданием в стартовый состав, однако затем португальская футбольная федерация опровергла эти слухи.

Встречу 1/8 финала против Швейцарии Роналду начал на скамейке запасных, однако в конце второго тайма появился на поле. К тому моменту португальцы уже выигрывали со счетом 5:1.

В четвертьфинале мундиаля команду Сантуша ждет противостояние с Марокко.

Добавим, что перед стартом ЧМ Роналду остался без клуба, поскольку «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт из-за скандального интервью форварда.