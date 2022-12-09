Тренер сборной Марокко объяснил низкий процент владения мячом у своей команды

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги ответил на вопрос, почему у его команды очень низкий процент владения мячом.

«Почему наша сборная должна держать мяч? Почему африканским командам нужно играть здорово, а потом проигрывать и плакать? Мы хотим показать, что Африка заслуживает того, чтобы быть здесь, Марокко этого заслуживает, футбол - это глобальное явление», - приводит слова специалиста пресс-служба ФИФА.

Напомним, Марокко сенсационно вышла в 1/4 финала турнира, обыграв по пенальти сборную Испании. 10 декабря команда Реграги встретится с Португалией.