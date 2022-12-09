Трезеге назвал Жиру самым совершенным центральным нападающим на ЧМ-2022

Экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге похвалил нападающего «трехцветных» Оливье Жиру. Ранее игрок стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

«Жиру кажется мне наиболее совершенным центральным нападающим на чемпионате мира в Катаре», - приводит слова бывшего футолиста зарубежная пресса.

Напомним, что французы поборются за выход в полуфинал мирового первенство с Англией. Встреча состоится завтра, 10 декабря. на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Бразилии Витором Сампайо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.