Сборные Нидерландов и Аргентины объявили стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Тренерские штабы сборных Нидерландов и Аргентины определились со стартовыми составами на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Дюмфрис, де Йонг, де Рон, Бергвейн, Депай, Гакпо.
Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Л. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес, Месси.
Напомним, что встреча между национальными командами состоится сегодня, 9 декабря, в Лусаиле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Испании Матеу Лаосом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»