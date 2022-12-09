Уткин заявил, что ему жалко сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022

Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на поражение сборной Бразилии от национальной команды Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Жалко бразильцев. Хорошая была команда, вполне тянущая на место в истории. Но последняя песня хорватов все тянется и тянется! Сами прервутся, когда допоют, никто их не перебьет», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

В итоге подопечные Златко Далича пробились в полуфинал мирового первенства, где сыграют с лучшим из пары Нидерланды - Аргентина, которые будут противостоять друг другу сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.