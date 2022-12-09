Тренер Хорватии Далич назвал чудом выход своей команды в полуфинал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матч 1/4 финала ЧМ-2022, в котором его команда одолела Бразилию.

«Это чудо. Мы провели отличный матч и выбили самого главного фаворита турнира. Я говорю вам всем: это настоящая Хорватия, когда нужно, когда есть самый главный момент, мы такие. Я говорил, что никогда не недооценивайте нас, мы горды собой. Но это не только наша победа, но и всей Хорватии, всех игроков. Все выложились на максимум, спасибо и тем, кто был на скамейке запасных.

Я очень рад что мы во второй раз выходил в полуфинал. Мы - ненормальные!», - приводит слова специалиста хорватская пресса.

Напомним, основное время встречи завершилось вничью 0:0. В дополнительное команды по одному разу смогли поразить ворота друг друга, а в серии пенальти хорваты оказались точнее.

В полуфинале подопечные Далича сыграют с победителем пары Нидерланды - Аргентина.