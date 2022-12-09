Александр Глеб: Проход сборной Хорватии читался. Уверен был, что Бразилии легко не будет

Жаль, что без Гусева, зато с огненным полуфиналом Ротенберг — Федоров и Клавой Кокой! Каким будет Матч звезд КХЛ-2022

10 и 11 декабря в Челябинске пройдет праздник российского хоккея, который увенчает 13-й по счету Матч звезд Континентальной хоккейной лиги, не состоявшийся в январе этого года.