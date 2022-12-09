Александр Глеб: Проход сборной Хорватии читался. Уверен был, что Бразилии легко не будет

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на поражение сборной Бразилии от национальной команды Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
«Честно говоря, проход сборной Хорватии читался.Я был уверен, что сборной Бразилии легко не будет», - приводит слова Глеба Metaratings.ru.
В итоге подопечные Златко Далича пробились в полуфинал мирового первенства, где сыграют с лучшим из пары Нидерланды - Аргентина, которые будут противостоять друг другу сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
источник: «Метарейтинг»