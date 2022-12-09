Кейн назвал Льориса одним из лучших вратарей в мире

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от противостояния со своим одноклубником Уго Льорисом в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Он действительно хороший парень, один из лучших вратарей в мире. Но в этом матче мы точно не будем друзьями. Я знаю его давно, мне будет интересно сыграть против него. Точно знаю, что Льорис сделает все для победы Франции», - приводит слова форварда зарубежная пресса.

Напомним, встреча между Англией и Францией пройдет 10 декабря. Начало в 18.00 по московскому времени.

Победитель в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Марокко - Португалия.