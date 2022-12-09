«Боже, спасибо тебе!» Ловрен - о победе сборной Хорватии над Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу своей команды над национальной командой Бразилии (1:1, 4:2 по пен.) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
«Что это такое! Боже, спасибо тебе! Слава Хорватии!» - написал футболист в соцсетях.
В итоге подопечные Златко Далича пробились в полуфинал мирового первенства, где сыграют с лучшим из пары Нидерланды - Аргентина, которые будут противостоять друг другу сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.