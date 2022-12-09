Хорватский игрок «Урала» не советует Ливаковичу ехать в европейский топ-клуб

Хорватский полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич оценил игру капитана «Зенита» Деяна Ловрена на ЧМ-2022, а также объяснил, почему он не хочет, чтобы голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович уехал в европейский топ-клуб.

«Надеюсь, что Ловрен продлит свой контракт с «Зенитом». Он - лидер на поле, все увидели, какой это классный футболист, один из лучших футболистов в мире. Его игра показывает, что в России высокий уровень футбола. Жаль, конечно, что «Зенит» не играет сейчас в Европе. Тогда бы все увидели, что есть качественные игроки и команды в России.

Все в Хорватии знают, что Ливакович - лучший хорватский вратарь. Он играет каждый год в Лиге чемпионов с загребским «Динамо». Сейчас весь мир окончательно убедился, кто такой Ливакович. Он сумасшедший и просто топ! Я - болельщик «Динамо», поэтому надеюсь, что он останется в Загребе», - приводит слова футболиста Metaratings.

Напомним, в 1/4 финала ЧМ Хорватия в серии пенальти обыграла Бразилию. Основное время закончилось вничью 0:0Ю дополнительное - 1:1.

В серии пенальти два сэйва Ливаковича обеспечили команде Златко Далича победу со счетом 4:2.

В полуфинале хорваты сыграют с победителем пары Нидерланды - Аргентина.