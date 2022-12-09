Ливакович признан лучшим игроком матча Хорватия - Бразилия на ЧМ-2022

Сборная Хорватии оказалась сильнее национальной команды Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча после дополнительного времени завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были европейцы - 4:2.

Лучшим игроком игры был признан вратарь Хорватии Доминик Ливакович, который по ходу матча сделал 11 сейвов, а в послематчевой серии одиннадцатиметровых отразил первый удар.

В итоге подопечные Златко Далича пробились в полуфинал мирового первенства, где сыграют с лучшим из пары Нидерланды - Аргентина, которые будут противостоять друг другу сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.