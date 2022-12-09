Модрич - о матче с Бразилией: Все похоронили нас, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич дал комментарий после победы своей команды над Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Все похоронили нас, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся. Наша вера огромна», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Подопечные Златко Далича пробились в полуфинал мирового первенства, где сыграют с лучшим из пары Нидерланды - Аргентина, которые будут противостоять друг другу сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.