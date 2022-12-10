Аргентина в серии пенальти обыграла Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Нидерландов.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе команды Лионеля Скалони отличились Науэль Молина и Лионель Месси, реализовавший пенальти. В эпизоде с первым забитым мячом Месси ассистировал своему партнеру.
Нидерландцы ответили дублем вышедшего на замену Ваутера Вегхорста, забившего два мяча в самом конце встречи.
Дополнительное время также не выявило победителя, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы.
Таким образом, аргентинцы вышли в полуфинал турнира, в котором сыграют со сборной Хорватии.
Нидерланды покидают мундиаль.
ЧМ-2022
1/4 финала
Нидерланды - Аргентина - 2:3 П (0:1, 2:1, 0:0, 4:3)
Голы: Вегхорст, 83, 90 - Молина, 35; Месси, 73 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»