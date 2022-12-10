Дмитрий Губерниев: Не стоит менять конфедерацию на Азиатскую, это опасный путь

«Не стоит менять конфедерацию на Азиатскую, это опасный путь. Уйти легко, вернуться сложно. Россия — европейская страна. Спасибо нашим азиатским друзьям и партнёрам, но, мне кажется, прежде чем один раз отрезать, нужно семь раз отмерить. Как любителю спорта и журналисту мне было бы интересно, чтобы Россия вернулась в европейские институты и в мировые тоже. С моей точки зрения, нам нужно восстанавливаться в европейских институтах, но спасибо Азии за предложение»,- сказал Губерниев «Чемпионату».

Ранее Олимпийский совет Азии предложил содействовать участию спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе. Напомним, спортсмены двух стран отстранены от участия в международных соревнованиях из-за специальной военной операции на Украине.