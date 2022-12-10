Вратарь сборной Аргентины: Ван Гал должен держать свой рот на замке

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался в адрес главного тренера голландской национальной команды после победы в четвертьфинале чемпионата мира (3:2, пен).

«Я слышал, как ван Гал говорил: «У нас есть преимущество, если мы будем бить пенальти, то мы победим». Я думаю, ему нужно держать рот на замке», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе команды Лионеля Скалони отличились Науэль Молина и Лионель Месси, реализовавший пенальти. В эпизоде с первым забитым мячом Месси ассистировал своему партнеру.

Нидерландцы ответили дублем вышедшего на замену Ваутера Вегхорста, забившего два мяча в самом конце встречи.

Дополнительное время также не выявило победителя, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Таким образом, аргентинцы вышли в полуфинал турнира, в котором сыграют со сборной Хорватии.

Нидерланды покидают мундиаль.