World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вратарь сборной Аргентины: Ван Гал должен держать свой рот на замке

Нидерланды вышли в полуфинал ЧМ-2022
10 декабря 2022 10:12

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался в адрес главного тренера голландской национальной команды после победы в четвертьфинале чемпионата мира (3:2, пен).

«Я слышал, как ван Гал говорил: «У нас есть преимущество, если мы будем бить пенальти, то мы победим». Я думаю, ему нужно держать рот на замке», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе команды Лионеля Скалони отличились Науэль Молина и Лионель Месси, реализовавший пенальти. В эпизоде с первым забитым мячом Месси ассистировал своему партнеру.

Нидерландцы ответили дублем вышедшего на замену Ваутера Вегхорста, забившего два мяча в самом конце встречи.

Дополнительное время также не выявило победителя, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Таким образом, аргентинцы вышли в полуфинал турнира, в котором сыграют со сборной Хорватии.

Нидерланды покидают мундиаль.

Это интересно:
Перишич - о матче с Бразилией: Мы победили, пожалуй, лучшую команду на ЧМ-2022
Хорватия сумела пробиться в полуфинал мирового первенства.
10.12.2022 10:38
Футбол
Вратарь сборной Аргентины: Ван Гал должен держать свой рот на замке
Нидерланды вышли в полуфинал ЧМ-2022
10.12.2022 10:12
Футбол
Аргентина в серии пенальти обыграла Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022
Лионель Месси отличился сам и ассистировал своим партнерам.
10.12.2022 00:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Игроки и персонал «Уфы» остались без зарплаты
Есть сведения, что игроки и персонал «Уфы» не получили зарплату за прошлый месяц. Источник, близкий к клубу, комментирует ситуацию так:
10.12.2022 00:54
Футбол
Дмитрий Губерниев: Не стоит менять конфедерацию на Азиатскую, это опасный путь
Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую спортивную конфедерацию.
10.12.2022 00:29
Футбол
Евгений Алдонин: Проводя чемпионат мира зимой, нужно учитывать потребности футболистов
Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался по поводу предложения бывшего тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера проводить каждый чемпионат мира зимой.
10.12.2022 00:19
Футбол
Егор Сорин: Иностранные журналисты уводили в политику
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал об общении с иностранными журналистами.
10.12.2022 00:08
Футбол
Модрич - о матче с Бразилией: Все похоронили нас, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся
Хорватия сумела пробиться в полуфинал мирового первенства.
09.12.2022 23:51
Футбол
Ливакович признан лучшим игроком матча Хорватия - Бразилия на ЧМ-2022
Голкипер в серии послематчевых пенальти отразил один удар.
09.12.2022 23:30
Футбол
Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии
Ранее латиноамериканцы уступили Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.
09.12.2022 23:09
Футбол
Ван Гал велик, но Месси круче! Как Аргентина чуть не пережила катастрофу, но выиграла у Нидерландов один из самых великих матчей в истории ЧМ
Второй четвертьфинал чемпионата мира в Катаре удался на славу: Аргентина вела 2:0, на 11-й компенсированной минуте позволила голландцам перевести встречу в дополнительное время (2:2) и взяла верх в серии пенальти (4:3). В полуфинале Месси и компанию ждут хорваты.
Голландцы разыграли один из самых хитрых штрафных в истории! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«Не надо было красить волосы и заниматься прочей ерундой». Кирьяков — о провале сборной Бразилии на ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал «Плеймейкеру» по горячим следам сенсационное поражение бразильцев от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира (1:1, пенальти - 2:4).
Прости, Неймар, карнавала не будет! Как Хорватия отправила Бразилию домой и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Хорваты сенсационно победили бразильцев в 1/4 финала чемпионата мира - благодаря голу Бруно Петковича, сравнявшего счет в овертайме (1:1), и Доминику Ливаковичу, отразившему удар Родриго в серии пенальти (4:2).
«У Марокко и Португалии может быть овертайм, Франция с минимальным счетом победит Англию». Прогнозы Кечинова на ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022: Марокко – Португалия и Англия – Франция.
Русский Элвис, «слепая» Туктамышева и «джазмен» Кондратюк. Топ-10 постановок российского сезона
Хит-парад новых программ, подготовленных нашими фигуристами в 2022 году.
Жаль, что без Гусева, зато с огненным полуфиналом Ротенберг — Федоров и Клавой Кокой! Каким будет Матч звезд КХЛ-2022
10 и 11 декабря в Челябинске пройдет праздник российского хоккея, который увенчает 13-й по счету Матч звезд Континентальной хоккейной лиги, не состоявшийся в январе этого года.
Мага Магомедов заберет путевку в финал Гран-при! Расклад и ставки на Bellator 289
В ночь на 10 декабря в Анкасвилле пройдет турнир Bellator, который для российских болельщиков примечателен боем Магомеда Магомедова против Патрика Микса в рамках легчайшей категории.
«Бразильцы забьют больше одного хорватам, голландцы дадут бой, но пропустят от Месси». Прогнозы Булыкина на четвертьфиналы ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022: Хорватия – Бразилия и Нидерланды – Аргентина.
Марокко – Португалия, Англия – Франция: расклад и расписание трансляций 1/4 финала ЧМ-2022 10.12.2022
10 декабря нас ждет самая громкая четвертьфинальная вывеска чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием Килиана Мбаппе, Гарри Кейна и Криштиану Роналду.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика