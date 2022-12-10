Верховный комитет ЧМ-2022 сделал заявление в связи со смертью журналиста Уола

Верховный комитет ЧМ-2022 сделал заявление в связи со смертью журналиста CBS Гранта Уола.

«Мы глубоко опечалены смертью американского журналиста Гранта Уола. Грант был известен своей огромной любовью к футболу и находился в Катаре, чтобы освещать свой восьмой чемпионат мира по футболу. Ему стало плохо на медиа-трибуне стадиона «Лусаил» во время вчерашнего четвертьфинального матча Аргентина — Нидерланды.

Ему была оказана немедленная неотложная медицинская помощь на месте, которая продолжалась до тех пор, пока его не перевезли на машине скорой помощи в больница общего профиля Хамад.

Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям Гранта и его многочисленным близким коллегам в средствах массовой информации.

Мы находимся в контакте с посольством США и соответствующим местным органам власти обеспечить, чтобы процесс репатриации тела соответствовал пожеланиям семьи», — говорится в заявлении.