«Атлетико» планирует подписать защитника сборной Турции Сеюнджю

Центральный защитник «Лестера» и сборной Турции Чаглар Сеюнджю может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в 26-летнем футболисте заинтересован «Атлетико», рассматривающий турка в качестве возможной замены игроку обороны матрасников Фелипе. По информации источника, испанский клуб уже обратился к руководству представителей АПЛ по поводу потенциального трансфера.

Напомним, что Сеюнджю выступает за «Лестер» с августа 2018 года. В составе «лис» он отыграл 125 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную Турции защитник провел 51 встречу (2 гола).