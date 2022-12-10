«Ливерпуль» готов приобрести Беллингема – сумма трансфера может составить 150 миллионов евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем может стать игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в своих соцсетях.

Отмечается, что британский клуб готов заплатить «шмелям» 150 миллионов евро за 19-летнего хавбека летом 2023 года. Ранее стало известно, что от трансфера футболиста отказался «Реал», не захотевший платить такую сумму за игрока. Также сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Напомним, контракт Беллингема с «Боруссией» действует до 30 июня 2025 года.