Куман вновь возглавил сборную Нидерландов

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов сообщила о том, что главным тренером национальной команды вновь стал Рональд Куман.

По информации источника, трудовое сотрудничество между 59-летним специалистом и оранжевыми рассчитан до чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что ранее Куман тренировал сборную Нидерландов в период с 2018 по 2020 годы. При нем коллектив одержал 11 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

В октябре 2021 года Куман покинул пост наставника «Барселоны». С того момента он находился без работы.