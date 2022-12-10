Кейн заявил, что Уокер будет готов противостоять Мбаппе в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Форвард сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос о том, удастся ли его партнеру по команде защитнику Кайлу Уокеру справиться с нападающим Килианом Мбаппе.

Напомним, что матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится в субботу, 10 декабря. Начало – в 22:00 мск. Главный арбитр предстоящей встречи – Вилтон Сампайо (Бразилия).

– Мы с Кайлом знаем друг друга очень давно. Он фантастический защитник и, вероятно, самый стабильный правый защитник за последние 10 лет. Он будет сосредоточен на выполнении своей работы для команды. Он будет готов, – цитируют Кейна британские СМИ.

Отметим, что в данный момент Мбаппе является лучшим бомбардиром мирового первенства. В четырех матчах форвард забил пять голов.