Каррера назвал сборную Франции главным фаворитом ЧМ-2022

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, кто по его мнению имеет больше всего шансов на победу на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что в данный момент стали известны два полуфиналиста турнира – сборные Хорватии и Аргентины. В субботу, 10 декабря, будут сыграны два четвертьфинала – Марокко встретится с Португалией, а Франция сыграет против Англии.

– На мой взгляд, теперь главный фаворит чемпионата мира – сборная Франции. У них отличный состав, сильнейшие футболисты, Мбаппе в прекрасной форме. Думаю, сегодня они обыграют англичан и выйдут в полуфинал. Случиться может всякое, но мне кажется, что команда Дешама сможет стать чемпионом мира второй раз подряд, – цитирует Карреру «РБ-Спорт».

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира.