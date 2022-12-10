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Нойер пропустит оставшиеся матчи текущего сезона – голкипер сломал ногу во время отдыха

Футболист неудачно покатался на лыжах.
10 декабря 2022 15:14
автор: Владислав Корегин

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер больше не сыграет в сезоне-2022/23. Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.

Игрок объяснил, что во время своего отпуска сломал ногу.

– Привет всем, что я могу сказать, конец года мог точно пройти лучше… Пытаясь очистить голову, катаясь на лыжах, сломал нижнюю часть бедра. Операция вчера прошла успешно. Спасибо медицинской команде! Однако больно осознавать, что нынешний сезон для меня закончился. Берегите себя и близких! Ваш Мануэль, – написал Нойер.

Напомним, что в текущем сезоне 36-летний Нойер принял участие в 16 матчах «Баварии» во всех турнирах, пропустил 14 голов и семь раз отыграл на ноль.

На чемпионате мира в Катаре вратарь провел три встречи на стадии группового этапа, пропустив четыре гола.

источник: «Советский спорт»
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Нойер пропустит оставшиеся матчи текущего сезона – голкипер сломал ногу во время отдыха
Футболист неудачно покатался на лыжах.
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