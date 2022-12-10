Лаутаро Мартинес заявил, что игрокам сборной Аргентины необходимо уважать Хорватию

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре против Хорватии.

Отметим, что накануне подопечные Лионеля Скалони одержали победу над Нидерландами (2:2, 4:3 по пен.). В свою очередь хорваты оказались сильнее Бразилии (1:1, 4:2 по пен.)

– Они играли в последнем финале , и мы должны уважать их, восстанавливать силы и думать о своей работе, – приводит слова Мартинеса итальянская пресса.

Напомним, что игра между Аргентиной и Хорватией состоится 13 декабря в 22:00 мск.