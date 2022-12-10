Алексей Сутормин: Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом? Я считаю, что нет

Фланговый полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин выразил мнение, что чемпионская интрига в текущем сезоне чемпионата России все еще сохраняется.

Отметим, что после 17 сыгранных туров петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Идущий вторым «Спартак» отстает от сине-бело-голубых на шесть очков.

– Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом? Я считаю, что нет. Понятно, что мы хотим стать чемпионами России и сделаем все для того, чтобы вновь завоевать титул, но произойти может что угодно. Интрига в РПЛ сохранена. Математические шансы у конкурентов есть, поэтому и интрига, безусловно, присутствует, – цитирует Сутормина «РБ-Спорт».

Добавим, что в сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 12 играх, не отличившись результативными действиями.