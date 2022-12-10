Роналду оказался вне стартового состава Португалии на матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко

Тренерские штабы сборных Марокко и Португалии определились со стартовыми составами на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
Напомним, что игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.
Марокко: Боно, Хакими, Эль-Ямик, Сес, Аттийят-аллах, Амрабат, Унаи, Хамдалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.
Португалия: Кошта, Дало, Пепе, Диаш, Геррейру, Невеш, Отавио, Б. Силва, Фернандеш, Феликс, Рамуш.
Отметим, что форвард Роналду остался в запасе во второй раз подряд.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с аргентинцем Факундо Тельо.
источник: «Советский спорт»