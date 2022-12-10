ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении игроков сборной Аргентины.

Дисциплинарный комитет ФИФА инициировал проверку в отношении игроков сборной Аргентины за их высказывания после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.
Напомним, что встреча завершилась победой команды Лионеля Скалони в серии пенальти (2:2, 4:2 пен.).
После матча нападающий Лионель Месси и вратарь Эмилиано Мартинеса выступили с резкой критикой в адрес арбитра Матеу Лаоса из Испании.
По информации зарубежных СМИ, организация рассмотрит попадание полузащитником сборной Аргентины Леандро Паредесом мячом в скамейку запасных соперника.
Ожидается, что комиссия ФИФА примет решение в ближайшее время.
источник: «Советский спорт»