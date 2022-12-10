Арбитр матча Нидерланды - Аргентина на ЧМ-2022 отреагировал на критику со стороны Месси

Главный судья четвертьфинального матча ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 пен.) отреагировал на критику со стороны форварда Лионеля Месси.
Напомним, что южноамериканский футболист после игры заявил, что «нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра».
«Доволен работой, проделанной мной и моими коллегами. Критика со стороны Месси? Меня очень огорчают слова Лионеля… Но мы продолжим работать», — цитируют Лаоса зарубежные СМИ.
Добавим, что в прошедшем матче арбитр показал 15 желтых карточек.
источник: «Советский спорт»