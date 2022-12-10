Неймар – о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022: Рана будет долго заживать

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от вылета своей национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что в матче 1/4 финала мирового первенства бразильцы потерпели поражение от сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 2:4).

«Это поражение психологически разрушило меня. Вылет очень болезненно принимать. Я плакал около десяти минут. Рана будет долго заживать. Я и все партнеры по команде отдали все силы, чтобы заслужить победу, но в этот раз Бог был не на нашей стороне. Осталось только поблагодарить всех тех, кто поддерживал нас», – сообщает 30-летний форвард в своих соцсетях.

Добавим, что в период мундиаля Неймар получил травму. На ЧМ-2022 он провел три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.