Роналду не забил ни одного гола в матчах плей-офф чемпионатов мира

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду продлил свою безголевую серию в матчах плей-офф чемпионатов мира.

Сегодня нападающий не смог отличиться четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Марокко (0:1).

Отметим, что Роналду провел восемь игр плей-офф на пяти чемпионатах мира, и не смог забить ни одного гола. Все его мячи случались во время матчей на групповом этапе.

Добавим, что Криштиану повторил рекорд Бадера аль-Мутавы из Кувейта по числу игр за национальные команды. У обоих по 196 матчей.