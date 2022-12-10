Команда Марокко стала первой африканской сборной, которая вышла в полуфинал ЧМ

Национальная команда Марокко одержала победу над сборной Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Таким образом, марокканцы стали первой африканской командой в истории, которая вышла в полуфинал мирового первенства. Об этом сообщает британская пресса.

Отметим, что африканцы одержали победу над командой Фернанду Сантуша с минимальным счетом 1:0.

Сообщается, что до триумфа сборной Марокко, трем африканским национальным командам удавалось доходить до четвертьфинале мундиаля, в которых они терпели поражение. Сборная Камеруна проиграла англичанам в 1990 году, команда Сенегала уступила Турции в 2002 году, а ганская сборная проиграла серию послематчевых пенальти уругвайцам в 2010 году.

Добавим, что в полуфинале ЧМ-2022 сборная Марокко встретится с победителем четвертьфинальной встречи между Англией и Францией. Матч состоится 10 декабря, начало – 22:00 мск.