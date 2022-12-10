Сантуш назвал причину поражения сборной Португалии в четвертьфинале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением по поводу поражения его команды в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с Марокко (0:1).

Отмечается, что 68-летний наставник подчеркивает усердие своих подопечных.

«Первый тайм принес нам некоторые трудности, мы слишком долго входили в эту игру, чересчур много времени потратили, чтобы разыграться. Было видно, что игроки желают эту победу, они были сконцентрированы и уверены в себе, но этого не хватило. Кажется, команда не смогла показать всю свою силу на поле. У нас было много хороших моментов, но этого оказалось недостаточно. Футболисты усердно работали на поле, но задачу мы выполнить не смогли», – приводит слова Сантуша португальская пресса.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 сборная Португалии провел пять матчей. На ее счету три победы и два поражения.