Кейн и Мбаппе выйдут в стартовых составах сборных Англии и Франции на четвертьфинал ЧМ-2022

Ван Гал велик, но Месси круче! Как Аргентина чуть не пережила катастрофу, но выиграла у Нидерландов один из самых великих матчей в истории ЧМ

Второй четвертьфинал чемпионата мира в Катаре удался на славу: Аргентина вела 2:0, на 11-й компенсированной минуте позволила голландцам перевести встречу в дополнительное время (2:2) и взяла верх в серии пенальти (4:3). В полуфинале Месси и компанию ждут хорваты.