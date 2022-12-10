Кейн и Мбаппе выйдут в стартовых составах сборных Англии и Франции на четвертьфинал ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Франции на матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча национальных команд состоится в субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре. Начало – в 22:00 мск.
Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Люк Шоу, Деклан Райс, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Джордан Хендерсон, Харри Кейн, Букайо Сака, Фил Фоден, Джуд Беллингем.
Франция: Уго Льорис, Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Антуан Гризманн, Дайо Упамекано, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Тео Эрнандес.
Добавим, что победитель матча встретится со сборной Марокко в полуфинале мирового первенства 14 декабря.
источник: «Советский спорт»