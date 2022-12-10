Пепе остался недоволен работой аргентинских арбитров в матче Португалии с Марокко на ЧМ-2022

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал работу бригады судей в четвертьфинале ЧМ-2022 с Марокко (0:1).

Напомним, что в составе победителей отличился Юссеф Эн-Несири. Он забил гол на 42-й минуте.

«Это неприемлемо, что нашу игру судил аргентинский арбитр. Я не утверждаю, что он приходил сюда подготовленным. Во что мы играли во втором тайме? Сколько судья добавил минут? Пять арбитров, которые были на поле - аргентинцы. Что тут сказать, посмотрим в конце, кто победит», — цитируют Пепе бразильские СМИ.

Добавим, что встречу обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Факундо Тельо.