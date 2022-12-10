Депай признался, что разочарован вылетом сборной Нидерландов с чемпионата мира

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о выступлении своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что нидерландская команда проиграла сборной Аргентины (2:2, пен. 3:4) в матче 1/4 финала мирового первенства и завершила свое выступление на турнире.

«Не могу поверить, что наша сборной проиграла Аргентине по пенальти в четвертьфинале. И не могу понять, почему у нас дела идут не так, как мы ожидаем. Но это футбол, у всех команд бывают разочарования. После такого обидного вылета, хочется утешить своих партнеров по команде. Горжусь ими, их стараниями на поле, и на тренировках. Нужно двигаться дальше, хотя нам всем казалось, что мы заслуживаем большего», – приводят слова 28-летнего нападающего британские СМИ.

Напомним, что в первом полуфинале чемпионата мира-2022 встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Второй матч 1/2 финала состоится между командой Марокко и победителем пары Англия-Франция.