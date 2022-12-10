Пирс Морган оценил выход сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Британский журналист Пирс Морган поделился мнением о победе сборной Марокко над Португалией (1:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что единственный гол встречи забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несери на 42-й минуте.

«Ого. Марокко одерживает победу. Это катастрофа для португальцев. Но великолепное достижение для Африки и арабского мира! Победа полностью заслуженна, марокканские футболисты были сегодня потрясающие. Это команда энергична, сильна в обороне и опасна в контратаках», — сообщает Морган в своих соцсетях.

Добавим, что сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира-2022, где сыграет с победителем встречи 1/4 финала мундиаля между национальными командами Англии и Франции.