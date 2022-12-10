Игрок сборной Марокко Буфаль надеется встретится с Францией в полуфинале ЧМ-2022

Полузащитник «Анже» и сборной Марокко Софьян Буфаль рассказал, что хочет встретиться с национальной командой Франции в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что в матче 1/4 финала мирового первенства африканская сборная одержала победу над Португалией (1:0).

«Наш выход в полуфинал – это не случайность. Мы уже обыграли несколько величайших сборных и не готовы заканчивать на этом. Я очень взволнован этим достижением и не могу дождаться полуфинального матча. Хочу пожелать удачи сборной Франции и буду надеется, что мы встретимся с французами там. Увидимся в полуфинале!», – приводит слова Буфаля французская пресса.

Добавим, что сборная Марокко сыграет в полуфинальном матче чемпионата мира-2022 с победителем пары Англии-Франции. Встреча состоится 14 декабря.