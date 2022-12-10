Силва обратился к португальским болельщиками после поражения от Марокко на ЧМ-2022

Хавбек сборной Португалии Бернарду Силва отреагировал на поражение команды в четвертьфинале ЧМ-2022 с Марокко (0:1).
Напомним, что автором единственного мяча стал Юссеф Эн-Несири.
«Разочарование от потери такой прекрасной возможности войти в историю и сделать что-то уникальное для Португалии. Что можно сказать всем португальцам, кроме извинений!? Это чувство грусти и разочарования», — цитируют Силву зарубежные СМИ.
В полуфинале турнира Марокко сыграет с победителем встречи Англия - Франция.
источник: «Советский спорт»