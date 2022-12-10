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Жена Роналду раскритиковала главного тренера сборной Португалии после вылета команды с ЧМ-2022

Футболист принял участие в пяти чемпионатах мира.
10 декабря 2022 22:17
автор: Александр Поволоцкий

Cупруга нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду выступила с критикой в отношении главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша.

Напомним, что 37-летний футболист на чемпионате мира два матча подряд начинал на скамейке запасных. Сегодня португальская сборная уступила Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

«Сегодня твой друг и тренер принял неверное решение. Тот, о котором ты сказал столько слов восхищения и уважения. Тот, который, выпуская тебя на поле, увидел, как все изменилось в игре, но было уже поздно. Не стоило недооценивать лучшего игрока мира. Тем более, нельзя вступаться за тех, кто не заслуживает того», — написала Джорджина Родригес на своей странице в соцсети.

Добавим, что Роналду не забил ни одного гола в матчах плей-офф на чемпионатах мира.

источник: «Советский спорт»
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