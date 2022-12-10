Батистута заявил, что рад делить рекорд по голам на ЧМ за сборную Аргентины с Месси 

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута поздравил форварда Лионеля Месси с повторением рекорда по забитым мячам за национальную команду на чемпионатах мира.

Отметим, что в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре 35-летний аргентинец забил гол в ворота сборной Нидерландов, тем самым сравнялся с Батистутой по голам за сборную Аргентины на мундиалях. На их счету по десять забитых мячей.

«Любимый Лео, хочу поздравить тебя! Это достижение принадлежало мне 20 лет. Я гордился этим. Теперь буду наслаждаться тем, что делю его с тобой. Очень хочу, чтобы ты превзошел меня уже в следующей встрече!», – пишет 53-летний аргентинец в своих соцсетях.

Напомним, что 13 декабря сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира-2022.