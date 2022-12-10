Беллингем стал самым молодым игроком сборной Англии, который выходил на поле в четвертьфиналах ЧМ

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем вышел в стартовом составе своей национальной команды на матч против Франции в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Таким образом, 19-летний полузащитник стал самым молодым футболистом в истории английской сборной, который выходил на поле в четвертьфиналах чемпионатов мира. Об этом сообщает британская пресса.

Сообщается, что до этого момента данное достижение удерживал Уэйн Руни, который принимал участие в матче против сборной Португалии на чемпионате мира 2006 года в возрасте 20 лет.

Добавим, что на текущем мировом первенстве Беллингем в составе сборной Англии принял участие в четырех матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.