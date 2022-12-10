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Гризманн стал лучшим ассистентом сборной Франции за 50 лет 

На счету 31-летнего форварда 27 результативных передач за французскую национальную команду.
10 декабря 2022 23:13
автор: Глеб Шевяков

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отдал результативную передачу на полузащитника Орельена Тчуамени в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Англии.

Таким образом, 31-летний форвард отметился 27-м ассистом за свою национальную команду и тем самым превзошел достижение Зинедина Зидана и Тьерри Анри. У французов по 26 результативных передач.

Сообщается, что это лучшее достижение сборной Франции по количеству ассистов за последние 50 лет.

Добавим, что на текущем мундиале в составе сборной Франции Гризманн отыграл пять матчей и отметился двумя результативными передачами.

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