Полузащитник сборной Марокко Унаи интересен «Севилье» 

Руководство «Севильи» рассматривает возможность подписать хавбека сборной Марокко и «Анже» Аззедина Унаи. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отметим, что в данный момент 22-летний футболист выступает на чемпионате мира в Катаре за свою национальную команду.

Как утверждает источник, представители испанского клуба высоко оценивают выступление марокканского игрока на мировом первенстве и хотят видеть его в своей команде. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость марокканца оценивается в три с половиной миллиона евро.

Добавим, что на текущем чемпионате мира за сборную Марокко Унаи принял участие в пяти матчах и не отметился результативными действиями.