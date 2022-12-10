«Мы Рокки Бальбоа этого чемпионата мира». Реграги - о выходе сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги отреагировал на выход своей команды в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре.

Сегодня африканская команда обыграла Португалию (1:0) и поборется за медали турнира.

«Мы команда с талантом, которую любят все. Деньги не могут победить нашу страсть и веру. Это не чудо, это работа: Бельгия, Хорватия, Канада, Испания и Португалия – мы пропустили лишь раз. Весь наш континент рад за нас. Мы Рокки Бальбоа этого чемпионата мира благодаря нашему духу», – цитируют Реграги зарубежные СМИ.

Добавим, что соперник марокканцев по полуфиналу чемпионата определится в противостоянии Англии и Франции.