Василий Уткин признался, за кого будет болеть в оставшихся матчах ЧМ-2022

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин признался, что в оставшихся матчах ЧМ-2022 будет болеть за сборную Франции.

«Только от игры Франции остается это ощущение легкости. В целом мне все равно теперь - в смысле боления, но хочется хороший футбол смотреть. А лучше всех играет Франция», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне французы в четвертьфинале обыграли команду Англии (2:1). В полуфинале подопечные Дидье Дешама встретятся с Марокко.

Франция является действующим чемпионом мира.