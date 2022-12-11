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Магуайр остался недоволен работой арбитра в матче между сборными Англии и Франции

Встреча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года между национальными командами завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.
11 декабря 2022 12:15
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр остался недоволен работой судейской бригады в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против национальной команды Франции (1:2).

Отметим, что по мнению англичанина, арбитр принял много решений в пользу французской сборной.

«На протяжении всей игры судья работал ужасно, игроков часто критикую за плохое выступление, хотелось бы услышать мнения арбитра по поводу своего судейства. Он множество раз принимал сторону сборной Франции, не отреагировал на пять или шесть фолов с их стороны. Мы все ждем от судья справедливой и качественной работы, но в этот раз он не справился», – приводит слова Магуайра катарская пресса.

Добавим, что в полуфинале чемпионата мира-2022 сборная Франции встретится с национальной командой Марокко. Встреча состоится 14 декабря.

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Магуайр остался недоволен работой арбитра в матче между сборными Англии и Франции
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