«ПСЖ» желает подписать полузащитника «Челси» Канте

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в услугах полузащитника «Челси» Нголо Канте. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что соглашение француза с лондонской командой истекает в конце текущего сезона.

Как утверждает источник, парижский клуб хочет перехватить 31-летнего хавбека у «Барселоны», которая тоже проявляла интерес к этому трансферу. Его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, что Канте присоединился к «Челси» в июле 2016 года. В начале этого сезона игрок получил травму, поэтому принял участие только в двух матчах и не отметился результативными действиями.