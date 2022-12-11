Петржела заявил, что Роналду мог бы стать игроком «Спартака» или «Зенита»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, где бы мог продолжить свою карьеру Криштиану Роналду.

Отметим, что в настоящий момент 37-летний португалец находится без клуба.

«На данном этапе Роналду не будет в России, он даже отверг Саудовскую Аравию. Он хочет продолжать играть в Европе. Думаю, он бы мог перейти в «Спартак» или «Зенит», если бы не обстоятельства вокруг российского футбола», – приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что в ноябре 2022 года Роналду расторг свой контракт с «Манчестер Юнайтед». В текущем сезона за манкунианцев он отыграл 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.