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Петржела заявил, что Роналду мог бы стать игроком «Спартака» или «Зенита»

По мнению чешского специалиста, португальский форвард не поедет в Россию из-за ситуации в мире.
11 декабря 2022 12:45
автор: Глеб Шевяков

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, где бы мог продолжить свою карьеру Криштиану Роналду.

Отметим, что в настоящий момент 37-летний португалец находится без клуба.

«На данном этапе Роналду не будет в России, он даже отверг Саудовскую Аравию. Он хочет продолжать играть в Европе. Думаю, он бы мог перейти в «Спартак» или «Зенит», если бы не обстоятельства вокруг российского футбола», – приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что в ноябре 2022 года Роналду расторг свой контракт с «Манчестер Юнайтед». В текущем сезона за манкунианцев он отыграл 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

источник: «РБ-Спорт»
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